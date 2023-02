Neuburg

18:01 Uhr

Für bessere Radwege: Fahrrad-Club gründet sich in Neuburg

Zu schmale und mit Fußwegen kombinierte Radwege sind nur ein Punkt für ein Fahrradkonzept in Neuburg. Der Radverkehr in Neuburg soll attraktiver und sicherer werden.

Plus Es gibt einiges zu tun für Radfahrende in Neuburg. Wieso nun bald Bewegung in die Sache kommen könnte.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

ADFC – das Kürzel steht für Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club. Und der wird in Neuburg nun aktiv. Am Freitagabend hat sich eine Ortsgruppe, angegliedert an den ADFC-Kreisverband Ingolstadt, gegründet. Und neben der Wahl eines Sprecherkomitees wurden auch gleich Maßnahmen diskutiert. Die Verfechter eines besseren Radkonzepts in der Ottheinrichstadt melden sich immer wieder zu Wort. Nun haben sich diese einem starken Mitstreiter angeschlossen. Der ADFC Ingolstadt hat rund 500 Mitglieder – bald werden es rund 30 mehr sein, die bei der Gründungsversammlung mit dabei waren.

