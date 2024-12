Fußball weggeschlagen: Rangelei auf Neuburger Fußballplatz

Auf dem Fußballplatz beim Skaterplatz neben dem Landratsamt in Neuburg sind am Samstag zwei Spieler in Streit geraten. In dem Verlauf schoss laut Polizei ein 21-Jähriger den Fußball vom Platz weg. Daraufhin schlug ein 14-Jähriger auf ihn ein und der 21-Jährige zog seinen Kontrahenten an den Haaren.

Neuburg: Schlägerei auf Fußballplatz am Skaterplatz

Beide wurden dadurch jeweils leicht verletzt und hatten Schmerzen. Ärztliche Behandlung brauchte vor Ort jedoch keiner. Andere anwesende Jugendliche trennten die beiden Streithähne. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (AZ)