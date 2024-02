Neuburg

06:30 Uhr

Geklauter Grabschmuck: Neuburger Polizei vermutet Diebstahlserie

Plus In Neuburg werden am städtischen Friedhof teure Bronzeschalen gestohlen. Immer mehr Betroffene melden sich. Jetzt mehren sich die Hinweise, dass hier Profis am Werk sind.

Von Barbara Wild

Dass Grabschmuck von Friedhöfen geklaut wird, ist keine Seltenheit. Doch das, was sich wohl Anfang Februar auf einem der städtischen Friedhöfe in Neuburg abgespielt hat, beschreibt Polizeirat Heinz Rindlbacher von der PI Neuburg als "bisher einzigartig". Unbekannte Täter haben von Gräbern gleich mehrere Bronze- und Kupferschalen gestohlen. Zudem ist jetzt klar: Neuburg war nicht der einzige Tatort, mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass Profis am Werk sind.

Eine Bronzeschale wie diese kostet zwischen 400 und 800 Euro. Foto: Barbara Wild

Vergangenen Montag meldete die Polizei Neuburg, dass seit dem 2. Februar insgesamt drei Kupfer- und Bronzeschalen von Gräbern auf dem städtischen Friedhof an der Grünauer Straße als gestohlen gemeldet wurden. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion meldeten sich weitere Geschädigte bei den Beamten. Insgesamt wurden mindestens zehn der schweren und in der Regel bepflanzten Grabschalen entwendet. "Teilweise wurden die schweren Schalen abgeflext", berichtet Rindlbacher.

