Gelungene Fünffaltigkeit: Der Marktsonntag ist in Neuburg ein voller Erfolg

Plus Tausende Besucher schauten in der Innenstadt beim Krammarkt vorbei. Der Einzelhandel sieht den Tag auch als „Visitenkarte“ für Neuburg. Pfarrer Herbert Kohler ist dagegen skeptisch.

Von Winfried Rein, Winfried Rein, Anna Hecker

Marktsonntag und Traumwetter – wenn beides zusammen kommt, gibt es Massenbesuch in der Neuburger Innenstadt. Das war am Sonntag wieder der Fall. Mehrere tausend Besucher belebten das Zentrum zwischen Donaukai und Oswaldplatz. Doch diesmal durften sich die Gäste nicht nur über die "Dreifaltigkeit" der Neuburger Einkaufswelt freuen. Man kann fast von einer gelungenen Fünffaltigkeit sprechen, wenn man zu den Konstanten Marktsonntag, Dult und Krammarkt (die jedes Jahr Hand in Hand gehen), auch noch den strahlenden Himmel und das neue Angebot des Brückenkollektivs in der Oberen Altstadt mit dazuzählt.

Die Neuburger und ihre Gäste nutzten die Frühjahrssonne, besuchten Staßencafés und Eisdielen, schauten bei der Dult am Schrannenplatz vorbei oder gingen zum Einkaufen in Schmid-, Färber- und Rosenstraße. Auch ein Baumarkt und einige Verbrauchermärkte beteiligten sich am verkaufsoffenen Sonntag und verzeichneten guten Besuch.

