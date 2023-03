Neuburg

12:00 Uhr

Grattleroper in Neuburg: Mit Galgenhumor zum Herz des Publikums

Plus Ein düsterer Stoff, der doch zum Schmunzeln animiert, wird mit der Grattleroper im Rödenhof in Neuburg inszeniert. Sepp Egerer will dem Stück einen neuen Anstrich verpassen.

Von Annmarie Meilinger

Die Grattleroper, das bayrische Kultstück, wurde kürzlich im Saal des Sporthotels Rödenhof aufgeführt. Eigentlich hatte Regisseur Sepp Egerer sein Projekt für den Herbst 22 geplant, die Aufführungen mussten jedoch krankheitsbedingt ins Frühjahr verschoben werden, aus fünf geplanten Terminen wurden drei. Egerer, der den Scherenschleifer Pasolini schon im Ensemble der Münchner Iberl-Bühne spielte, wollte das aus dem Jahr 1978 stammende Stück von Gerhard Löw „auf seine Art inszenieren“, aber ziemlich nah am Original bleiben. Eine Besonderheit der Aufführung im Rödenhof ist die Begleitung durch ein „Orchester“ aus fünf Instrumentalisten um den Eichstätter Musiker Hans Hüttinger. Sie nennen sich „brotlose Künstler“ und haben sich eigens für die Grattleroper zusammengefunden. Die drei Schauspieler der Iberl-Bühne – neben Sepp Egerer noch Harry Edelmann und Stefan Glückstein – sind die eine Hälfte des Ensembles, Kerstin Egerer, Sissi Schafferhans und Klaus Buckl die singenden Neuburger „Eigengewächse“. Das Stück spielt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Szene ist düster, die Kulisse ärmlich, die Grattlerfamilie in Trauer. Seppi, der einzige Sohn ist umgekommen, im Wald, durch einen Schuss – man weiß nicht wie. Seine Schwester Maria hat eine Ahnung. Kerstin Egerer spielt souverän mit starker Präsenz die selbstbewusste Maria, die auch nicht aufgibt, als selbst die Eltern glauben möchten, dass es sich um einen „Selbstschuss unter Mitwirkung finsterer Mächte“ gehandelt haben könnte. Sissy Schafferhans weint viel als Mutter, der Vater (Stefan Glückstein) flieht aus der Stube, wann immer es geht. Und dann ist da noch der, mit Sepp Egerer ideal besetzte, Scherenschleifer Pasolini, ein fahrender Geselle und Spintisierer, ein Freund der Familie. Er ist bereit, den Mord an seinem Freund zu rächen – mit allerlei Zauber und abstrusen Ideen. Die Grattleroper wird in Neuburg von Sepp Egerer neu inszeniert Doch der lustige Zigeuner ist auch als Sündenbock gut zu gebrauchen. Als ihn der gräfliche Forstverwalter (Klaus Buckl) einkassieren will, stellt sich Maria kampfbereit dazwischen. „Hau ab und schleich di“, singt sie mit zorniger Stimme. Schließlich klärt sich auf, wer für den Mord verantwortlich ist. Der Oastocker hatte gehört, wie der Jagdgehilfe des Grundherrn den Mord gestanden hatte, bevor er das Zeitliche segnete. Dafür erwartet er allerdings Dankbarkeit von Maria, die er lange schon verehrt. Doch Maria ist alles andere als das liebreizende Mädchen, das auf die angeberische Werbung „Gschäft und Geld regiern die Welt“ des gut situierten Mannes hereinfällt. Sie will frei sein, und sie will das „Geschäft“ ihres Bruders weiterführen: Wilderei. Die Fischlechners (Stefan Glückstein und Sissy Schafferhans) sind untröstlich. Ihr Sohn kam bei einem „Jagdunfall“ ums Leben. Foto: Annemarie Meilinger Geschichten wie die des Wildschützen Jennerwein sind im Laufe des 20. Jahrhunderts viele verarbeitet worden. Bayrische Sozialromantik vor Bergkulissen hat Rebellen zu Romanfiguren und Leinwandhelden werden lassen. Erst 1978 haben Gerhard Löw und der Komponist Peter Michael die Grattleroper geschrieben. Viele geflügelte Worte aus dem bayrischen Sprachraum sind in den Musikstücken verarbeitet: „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“ oder „Umsonst is der Tod und der kosts Leben“. Die zentrale Botschaft aber steckt im Lied von den „großen Schlawinern“, die sich „die großen Brocken nehmen“ und auf Gerechtigkeit wenig geben. „Die Kloana müssns biaßn beim Hirschnschiaßn“, singt die ganze Spielerschar. Lesen Sie dazu auch Neuburg Plus Gmehlings letzte Abenteuer: Das war das Starkbierfest der Freien Wähler

Ingolstadt Plus Bank oder nicht Bank – das ist beim Altstadttheater die Frage Fast immer auf den Punkt genau klappt das Zusammenspiel zwischen Musikern und Sängern. Die Klarinettistin Katharina Bauch und Christoph Pickard mit der Geige sind die herausragenden Solisten, die zusammen mit den „brotlosen Künstlern“ die Lieder gefühlvoll begleiten. Das Experiment ist gelungen, das Publikum ist begeistert und singt am Ende gern mit bei „Mit Schwund muast rechnen“. Die Grattleroper vereint vieles, zeitlos sind Themen wie Gerechtigkeit, Freundschaft und Aufbegehren. Viel Lebensweisheit, aber auch Fatalismus und Galgenhumor steckt in dem Stück. Die Truppe um Sepp Egerer hat all diese Botschaften beeindruckend, mit viel Herzblut und höchst unterhaltsam dargestellt. Ein nicht immer vergnüglicher, aber lohnender Abend.

