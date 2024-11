Großeinsatz am Morgen: Neuburger stürzt in die Donau

Ein 31-jähriger Neuburger hatte am Allerheiligen-Feiertag in den frühen Morgenstunden großes Glück. Auf seinem Heimweg entlang der Ingolstädter Straße stürzte er aus bisher unbekannten Gründen nahe der Elisenbrücke in die Donau. Der Mann landete bis zur Hüfte im Wasser und konnte sich gerade noch am Ufer festhalten. Da ihm die Kraft fehlte, selbst aus dem Wasser zu klettern, rief er lautstark um Hilfe.

Eine Passantin, die zufällig vorbeikam, hörte seine Schreie und rief sofort die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Neuburg rückte mit einem Rettungsboot an und konnte den Mann sicher an Land bringen. Der Rettungsdienst stellte fest, dass er sich nur eine Unterkühlung zugezogen hatte und brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neuburg.

Ein Alkoholtest zeigte, dass der Mann 1,4 Promille intus hatte. Warum er sich am gefährlichen Uferbereich neben der Elisenbrücke aufhielt, bleibt unklar und kann wohl nur von ihm selbst erklärt werden.

Der Vorfall sorgte für einen kurzzeitigen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Elisenbrücke. (AZ)