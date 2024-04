Halbseitige Sperrung wegen neuer Bäume am Neuburger Donaukai

Nach einem Sturm im vergangenen Sommer sind einige Bäume am Neuburger Donaukai umgeknickt. Jetzt kommen neue - verbunden mit Verkehrsbehinderungen.

Eigentlich handelt es sich beim Donaukai mit Blick auf das Schloss um die Schokoladenseite Neuburgs. Doch seit gut einem halben Jahr gibt es dort einen eher traurigen Anblick. So standen über den gesamten Winter hinweg vom Hertlein bis zur Pferdstraße nur noch ein paar Baumstümpfe. Ein massiver Sturm hatte einige Bäume umknicken lassen und obendrein wurden weitere Bäume als nicht mehr standsicher eingestuft, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

In den kommenden Tagen pflanzt die Stadtgärtnerei demnach acht neue Bäume und füllt damit wieder auf den Gesamtbestand von insgesamt 15 Bäumen entlang der Promenade auf. In Absprache mit Stadtrat Alfred Hornung und dem Grünordnungsamt wurden als geeignete Baumart Zierkirschen ausgewählt.

Halbseitige Sperrung am Neuburger Donaukai

Neben den reinen Pflanzarbeiten hat die Stadtgärtnerei vorab noch die Baumreste samt Wurzelwerk zu entfernen. Die im Untergrund des Donaukais verbauten Erdkästen müssen zudem gereinigt und neu befüllt werden. Anschließend können dann die neuen Bäume gesetzt werden.

Die umfassende Maßnahme macht laut Stadt eine viertägige halbseitige Sperrung von 2. bis 5. April (Dienstag bis Freitag) erforderlich. Der Verkehr ist in Fahrrichtung zur Donaubrücke freigegeben. Nach Feierabend wird die Straße jeweils freigeräumt und ist bis zum Arbeitsbeginn am nächsten Morgen in beide Richtungen befahrbar. Die notwendigen Umleitungen sind ausgeschildert und finden bewusst in der verkehrsärmeren Ferienzeit statt, heißt es. (AZ)