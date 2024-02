Neuburg

18:40 Uhr

Hausarztmangel in Neuburg verschärft sich: "Situation ist katastrophal"

Plus Aufnahmestopps, lange Schlangen und kaum noch Zeit für den Patienten: Der Hausarztmangel in Neuburg verschärft sich. Das System sei am Limit, warnen Mediziner vor Ort.

Von Andreas Zidar

Neulich beim Hausarzt in Neuburg. Die Schlange am Eingang windet sich über viele Meter. Wer lange genug gewartet hat, um überhaupt an den Empfang zu kommen, hört von der Arzthelferin das Offensichtliche. "Es ist wahnsinnig viel los, Sie müssen lange warten, bis Sie drankommen", verbunden mit dem Hinweis, dass eines der Wartezimmer schon voll sei. Eine Szene aus der Hausarztpraxis von Dr. Mattias Fischer-Stabauer - sie hätte so wohl in jeder anderen Praxis in Neuburg passieren können, und das liegt nicht nur an der Jahreszeit. In der Stadt fehlt es an Allgemeinmedizinern, die vorhandenen kämpfen mit großem Druck. Nach dem neuerlichen Aus von Dr. Hans Fertl verschärft sich die ohnehin angespannte Situation.

Zuerst ein Blick auf die Statistik. Die sagt aus, dass Neuburg und Umgebung eigentlich ausreichend mit Hausärzten ausgestattet ist. Nach aktuellen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), die am Freitag veröffentlicht wurden, weist die Region mit 41 Allgemeinmedizinern in Neuburg, Rennertshofen, Burgheim, Oberhausen, Ehekirchen, Karlshuld und Weichering und 3,5 freien Sitzen einen Versorgungsgrad von gut 101 Prozent auf. Das ist zwar weniger als vor zehn Jahren, als der Wert noch bei 111 Prozent lag. Aber trotzdem ist die Versorgung in Relation zur Bevölkerung ausreichend - zumindest auf dem Papier.

