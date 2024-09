Heinrichsheim trauert um Erwin Schnepf

Eine große Trauergemeinde nahm in Heinrichsheim Abschied von Erwin Schnepf. Der 65-jährige Neuburger war am 8. September in Kroatien beim Wohnmobil-Urlaub im Mittelmeer ertrunken - obwohl er ein guter Schwimmer gewesen war. Erwin Schnepf war als selbständiger Finanzberater in der Geschäftswelt bekannt und beliebt.

Frischen Schwung brachte er in den Neuburger Gewerbeverband, sechs Jahre lang fungierte er als Vorsitzender. In dieser Zeit organisierte er zwei Gewerbeausstellungen mit dem Namen „NeuGo“. Pfarrer Steffen Schiller bezeichnete ihn als „ehrlich, authentisch und fleißig.“ Er sei „ein Familienmensch durch und durch gewesen.“ Viele Nachbarn waren zum Begräbnis gekommen. Einer sagte: „Erwin Schnepf war ein angenehmer Mensch und ein anständiger Kerl.“ Der Verstorbene „hing am Leben, an jedem Tag“, so Pfarrer Schiller, „Gott gibt uns die Hoffnung auf ein neues Leben.“ Pauline Georgiev sang zum Abschied „Einmal sehen wir uns wieder“ von Andreas Gabalier.