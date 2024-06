Höchststand der Donau in Neuburg wird Dienstag erwartet

Die Donau erreicht Montag Meldestufe vier, doch Dienstag wird sie weiter steigen. Das Brandlbad wurde bisher noch verschont, bleibt aber geschlossen.

Nur kurze Zeit kratzte die Donau in Neuburg an der markanten Höhe von sechs Metern. In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr listet der Hochwassernachrichtendienst (HND) diesen Wert. Danach geht der Pegel leicht zurück. Doch Entwarnung gibt es noch nicht: Der Scheitel der Donau wird erst am Dienstagmittag erwartet. 6,50 Meter könnten es werden - vielleicht auch mehr. Doch die Verantwortlichen bleiben entspannt.

Am Montag zeigte sich einmal mehr, wie gut es war, dass das THW und das Tiefbauamt bereits am Samstag alle Sicherheitsmaßnahmen aufgebaut hatte. So waren die Helfer frei, um in Schrobenhausen zu helfen. Bereits am Montagmorgen aber blickten die Passanten neugierig über die Stellwände: Wie weit war die Donau über Nacht gestiegen? War möglicherweise sogar der Donaukai bereits geflutet?

Bisher nicht. Dennoch bot die Donau ein beeindruckendes Bild, wie sie sich in all ihrer Macht den Weg durchs Flussbett und durch die Stadt bahnte. Beim Ruderclub steht das Wasser bis zum Fenster.

Becken des Brandlbads in Neuburg sind noch nicht geflutet

Die Becken des Brandlbades sind dank stabiler Hochwasserlage noch frei vom braunen Donauwasser. Die Fluten seit Sonntagabend den VfR-Platz komplett und auch die Liegewiesen überströmt, doch nachdem nun der Pegel langsam sinkt, bleibt die Hoffnung, dass aufwändige Reinigungsarbeiten ausbleiben könnten. Laut Stadtwerke standen die Grünflächen am Montagvormittag rund um die Becken zwischen 5 und 30 Zentimeter unter Wasser, in Senken bis zu 40 Zentimetern.

Der Spielplatz im Brandlbad ist bereits überflutet. Foto: Jürgen Polifke

Vom Hochwasser überschwemmt sind weiterhin die Kellerräume des Hauptgebäudes sowie der Parkplatz des Brandlbades. Die Kellerräume des Hauptgebäudes wurden schon im Laufe des Samstags geräumt, Verbrauchsmittel und Chemikalien in Sicherheit gebracht. Aufgrund der unklaren Hochwassersituation und der ebenfalls noch nicht abzuschätzenden Schadenssituation im Neuburger Freibad, bleibt das Bad bis auf weiteres geschlossen. Auch der Zeitaufwand für die Aufräumarbeiten und wann damit begonnen werden kann ist noch unklar.

Lesen Sie dazu auch