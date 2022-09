Hohe Energiepreise in Neuburg: Stadtwerke befürchten „sozialen Kollaps“

Plus Noch sind die Preissteigerungen bei den Neuburger Stadtwerken relativ moderat. Das könnte sich bald ändern. Die Stadtwerke befürchten mehr Insolvenzen und einen „sozialen Kollaps“.

Was kommt angesichts der Energiekrise auf die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Neuburg zu und wie schaffen es die Stadtwerke durch diese schweren Zeiten? Werkleiter Richard Kuttenreich gab in der Sitzung des Werkausschusses einen Überblick über die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt – und warnte vor möglichen Folgen vor Ort.