Hundesport statt Ostereiersuchen: Hund und Halter messen sich in Neuburg

Rund 150 Hundesportler messen sich am Osterwochenende auf dem Vereinsgelände der Hundefreunde Neuburg. Für die Sieger geht es zu den Deutschen Meisterschaften.

Auf dem Vereinsgelände Zur Ringmeierbucht in Neuburg fand über das Osterwochenende ein großer Hundesportwettbewerb statt, die Landessiegerprüfung im DVG (Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine) als offenes Turnier, und zwar in zwei Disziplinen: Neuburg war Ausrichter der Bayerischen Meisterschaft in den zwei Disziplinen Rally-Obedience (RO) und Turnierhundesport (THS).

Rally-Obedience ist laut Mitteilung ein Sport, bei dem die Hundeführer mit den Hunden von den Leistungsrichtern festgelegte Parcours durcharbeiten müssen. Auf aufgestellten Schildern sind die Übungen bildlich beschrieben. Gestartet wird in fünf verschiedenen Klassen: Die Beginner, die Turnierluft schnuppern und sich auf den Aufstieg in die anderen Klassen vorbereiten wollen, sodann die Klassen 1 bis 3 und die Senioren (gemeint sind hier die Hunde, die altersbedingt nicht mehr so viel machen müssen; für die Hundehalter gibt es keine Altersklassen).

Offene Landesmeisterschaften an Ostern bei den Hundefreunden Neuburg

Hat man sich für die jeweiligen Gruppen qualifiziert und am Karfreitag auf der Landessiegerprüfung in Neuburg gut abgeschnitten, dann geht es im September zur Bundessiegerprüfung, die dieses Jahr in Wolfsburg stattfinden wird. Für Hundesportler ist so eine Deutsche Meisterschaft schon etwas Besonderes, heißt es.

Etwa 90 Hundeteams waren in den verschiedenen Gruppen angetreten und wollten wissen, wer es mit seinem Hund am besten kann. Wegen der Vielzahl der Teilnehmer wurden die Prüfungen in zwei Bereichen parallel absolviert. Bis aus dem Rheinland waren Hundesportler nach Neuburg angereist und wollten sich mit den Bayern messen oder vielleicht auch mal einen kleinen Urlaub dranhängen.

Am Ostersonntag stand dann Turnierhundesport (THS) mit über 40 Startern auf dem Programm. Auch hier war es eine offene Landesmeisterschaft und diejenigen, die gut abgeschnitten haben, dürfen im Spätsommer ganz hoch in den Norden, nach Kiel, fahren, um zu entscheiden, wer den deutschen Meistertitel in den verschiedenen Disziplinen holt. Insgesamt haben sich an diesen Tagen rund 150 Hundesportler bei schönem Osterwetter sportlich betätigt. (AZ)