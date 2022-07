Neuburg

14:02 Uhr

Im Raum Neuburg brennt es derzeit an zwei Stellen

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen brennt es derzeit an zwei Stellen. Zwischen Rennertshofen und Ammerfeld geriet ein Feld in Brand, in Klingsmoos steht ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand.

Im Raum Neuburg brennt es aktuell an zwei Stellen. Wie die Polizei mitteilt, geriet nach einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Rennertshofen und Ammerfeld ein Feld in Brand. Derzeit sind zwei Autos und das Feld in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei. Die Löscharbeiten laufen. Ammerfeld und Klingsmoos: Zwei Brände im Raum Neuburg In Königsmoos, im Ortsteil Klingsmoos, Pöttmeser Straße, steht außerdem derzeit ein landwirtschaftliches Anwesen in Vollbrand. Personen sind derzeit offenbar nicht mehr in Gefahr, heißt es vonseiten der Polizei. (AZ)

