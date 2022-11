Im zweiten Anlauf: Am Neuburger Krankenhaus eröffnet eine Teststelle

Lange Zeit konnte man sich am Neuburger Krankenhaus nicht direkt vor Ort auf Corona testen lassen. Das ändert sich nun – im zweiten Anlauf.

Besucherinnen und Besucher der Neuburger Ameos-Klinik können sich nun direkt vor Ort auf das Coronavirus testen lassen. Katrin Enemuo eröffnet an diesem Freitag einen Stand im Bereich des Haupteingangs. Eine solche Testmöglichkeit direkt im Krankenhaus hat zuletzt gefehlt – und das, obwohl man dort nach wie vor einen negativen Corona-Test vorweisen muss, um Angehörige zu besuchen.

Krankenhaus in Neuburg: Corona-Teststelle an der Ameos-Klinik

Enemuo hatte vor Kurzem, zusammen mit einer Kollegin, bereits eine Teststelle im Krankenhaus-Eingang eröffnet, musste dieses Angebot nach nur wenigen Wochen jedoch wieder schließen. Laut Gesundheitsamt entsprach die Teststelle nicht den aktuellen Vorgaben. Die Betreiberinnen hatten es versäumt, im Vorfeld eine offizielle Genehmigung für ihr Angebot einzuholen. Außerdem besaßen sie keine ausreichende Zulassung für eine solche stationäre, nicht mobile Teststelle. Jetzt sei eine offizielle Genehmigung des Gesundheitsamts da und ein Vertrag mit Ameos unterschrieben, berichtet Enemuo im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Angebot ist zunächst befristet bis Ende März, und richtet sich nach ihren Angaben nicht nur an Besucherinnen und Besucher der Klinik, sondern etwa auch an solche der Geriatrie oder des nahegelegenen Seniorenheims.

Möglich seien neben Schnell- auch PCR-Tests. Die Teststelle soll sieben Tage die Woche, jeweils von 14.45 bis 16.30 Uhr, geöffnet sein. Bei Bedarf könne man die Zeiten ausweiten, kündigt Enemuo an. Die gelernte Bürokauffrau aus Neuburg hat seit mehr als einem Jahr eine private Teststelle bei sich zu Hause betrieben. Dort empfing sie an diesem Donnerstag das letzte Mal Kundinnen und Kunden. Ab Freitag arbeitet die 44-Jährige nur noch am Neuburger Krankenhaus.

Lesen Sie dazu auch