Frau flippt in Dönerladen aus: Polizei sucht mit Beschreibung nach Täterin

Eine noch unbekannte Frau wird in einem Neuburger Dönerladen handgreiflich und geht auf zwei Jugendliche los. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach der Täterin.

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ist eine noch unbekannte Frau in einem Dönerladen in der Luitpoldstraße in Neuburg handgreiflich geworden. Die Täterin bedrängte laut Polizei zwei 16-jährige Mädchen und beleidigte diese auch. Im weiteren Verlauf schlug sie einer der beiden Jugendlichen gegen den Oberarm und der anderen in den Rücken. Zudem wurden die beiden Mädchen durch die Täterin auch noch verbal bedroht. Ein Grund für die Eskalation ist nicht bekannt.

Eskalation in Neuburger Dönerladen: Polizei sucht nach Täterin

Da sich in und vor dem Dönerladen viele Personen aufgehalten haben sollen, sucht die Polizei Neuburg nach Zeugen des Vorfalls. Die noch unbekannte Täterin wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre, 1,65 Meter, dunkelblonde lange glatte Haare, gelbe Jacke mit Pelz, blaue Jeans, pinke Mütze und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)