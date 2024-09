Ameos Kinderklinik gehört zu den besten Krankenhäusern Deutschland

Nachdem in diesem Jahr bereits der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Ameos Klinikum Neuburg Dr. Daniel Vilser eine Auszeichnung als Top-Mediziner Deutschlands erhielt, wurde nun auch die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ingolstadt im Ranking der FAZ als eines der besten Krankenhäuser Deutschlands gelistet.

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin mit seinen Standorten Ingolstadt und Neuburg am Ameos Klinikum betreut jährlich etwa 16.000 ambulante und stationäre Patientinnen und Patienten. Unter der Leitung von Chefarzt Dr. Daniel Vilser deckt das Ameos Krankenhaus einen großen Teil des Spektrums der Kinder- und Jugendmedizin ab. Von der allgemeinen Kinderheilkunde (Pädiatrie) über die Frühgeborenenmedizin (Neonatologie) bis hin zu den speziellen Ambulanzen der Kinderdiabetologie, der Neuropädiatrie der Kindergastroenterologie, der pädiatrischen Psychosomatik, der Long Covid Ambulanz oder dem Sozialpädiatrischen Zentrum.

Mit dem Ziel, eine ausgezeichnete pädiatrischen Versorgung für Kinder und Jugendliche regional mit kurzen Wegen zu gewährleisten, ist durch die zentrale Lage Neuburgs mitten in Bayern die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin als Schwerpunktkrankenhaus (also zwischen Regel- und Maximalversorgung) angesiedelt.

Ameos Klinikum Neuburg für Kinder- und Jugendmedizin ausgezeichnet

Anfang der 90er-Jahre war der Bedarf einer klinischen Kinder- und Jugendversorgung in Ingolstadt sehr groß, da die Stadt Ingolstadt den größten Kinder- und Jugendanteil in Bayern aufweisen konnte, aber keine eigene Kinderklinik besaß.

Deshalb wurden zwischen dem Orden der Elisabethinerinnen, damals Träger der Neuburger Kinderklinik und dem Klinikum Ingolstadt eine Kooperation geschlossen und 1992 eine Frühgeborenenintensivstation am Klinikum eröffnet. Gemeinsam mit der Frauenklinik Ingolstadt unter der Leitung von Prof. Dr. Babür Aydeniz bietet die Klinik die höchste Versorgungsstufe „Perinatalzentrum Level I“ und kann Frühgeborene ab der 23. Schwangerschaftswoche versorgen.

Im weiteren Verlauf ist am Standort Ingolstadt noch eine stationäre pädiatrische Versorgung für alle akuten und chronischen Erkrankungen entstanden. Des Weiteren stellt die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin rund um die Uhr die ambulante Akutversorgung für Kinder und Jugendliche sicher und gehört seit Juli 2022 zum Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg.

„So eine Auszeichnung ehrt uns und ist dem großartigen Team der Kinderklinik zu verdanken, das viel Herzblut und persönliches Engagement in die Versorgung der uns anvertrauten kleineren und größeren Patientinnen und Patienten steckt. Wir nehmen das als Ansporn, diesen Weg mit all seinen Anstrengungen weiterzuverfolgen“, so Chefarzt Dr. Daniel Vilser Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Neuburger Krankenhaus. (AZ)