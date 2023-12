Weil sich der Betrieb nicht mehr trägt, schließt das Geriatriezentrum Neuburg seine Außenstelle in Ingolstadt. Dort gab es 32 Plätze.

Die Geriatriezentrum Neuburg (GZN) schließt seine Außenstelle in Ingolstadt. Bis Ende des ersten Quartals 2024 werden die dort angebotenen 32 Plätze zur Rehabilitation geschlossen, teilt die Geschäftsführung mit. Grund hierfür sei die allgemein unzureichende Vergütung der geriatrischen Rehabilitation sowie der steigende Kostendruck. Das GZN ist ein Tochterunternehmen des Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen.

Die Station 6 in Ingolstadt hat sich seit ihrer Gründung 2004 einen herausragenden Ruf in der geriatrischen Versorgung erworben und einen wichtigen Beitrag zur Behandlung älterer Menschen in der Region geleistet, die die PM weiter. Die Entscheidung sei nach einer sorgfältigen Abwägung der wirtschaftlichen Realität und der langfristigen Tragfähigkeit des Standorts gefallen. Das Klinikum Ingolstadt sei im Vorfeld zu diesem Schritt informiert worden.

Der Standort Ingolstadt des Geriatriezentrums Neuburg sei nicht mehr tragfähig

Nach Angaben der Verantwortlichen des Geriatriezentrums, sei es unmöglich die in den letzten Jahren massiv gestiegenen Betriebskosten zu decken. Der Standort in Ingolstadt sei nicht mehr tragfähig.

Geschäftsführer Dr. Holger Koch bedauert diesen notwendigen Schritt zutiefst: „Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Der Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind wir uns bewusst. Es wird daher keine betriebsbedingten Kündigungen geben und wir hoffen, so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich für den Hauptstandort in Neuburg gewinnen zu können. Damit sind wir in der Lage, den Gesamtbetrieb sowohl finanziell als auch personell langfristig zu stabilisieren. Mein Dank gilt dem gesamten Team der Station 6, das tagtäglich die hochwertige Versorgung unserer Patienten sicherstellt.“

Durch die Bündelung der Ressourcen soll der Hauptstandort in Neuburg gestärkt werden und somit weiterhin eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung möglich gemacht werden. (AZ)