Mega-Streik am Montag: So betroffen sind Neuburg und Ingolstadt

Am kommenden Montag droht durch den Streik von EVG und Verdi ein deutschlandweites Verkehrschaos. Doch inwiefern ist die Region Neuburg/Ingolstadt betroffen?

Am kommenden Montag, 27. März, droht ein deutschlandweites Verkehrschaos. Sowohl die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) als auch Verdi haben 24-stündige Streiks bei Bahnen, Bussen, Flugzeugen, Schiffen und auf Autobahnen angekündigt. Doch inwiefern wird sich dieser Großstreik auf die Region Neuburg/ Ingolstadt auswirken?

In Neuburg werden die Folgen des Streiks offenbar relativ gering ausfallen. Die Stadtbusse in Neuburg sollen, nach jetzigem Kenntnisstand, auch am Montag regulär fahren. Dies teilen die Stadtwerke Neuburg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch die Busunternehmen, die für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zuständig sind, wollen ihren Betrieb aufrechterhalten, kündigt Schulamtsdirektorin Ilse Stork an. Die Schulen seien überregional darüber informiert worden, dass in Einzelfällen Distanzunterricht notwendig sein wird. „Ich denke, dies wird bei uns nicht zutreffen“, glaubt Stork mit Blick auf die Region. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kam nach eigenen Angaben nichts zu Ohren, dass man am Montag Einschränkungen in Neuburg befürchten muss.

Streik am Montag, 27. März: Sind Neuburg und Ingolstadt betroffen?

An anderen Stellen wird der Großstreik deutlich stärker zu spüren sein. In der Region betroffen sind die Busverkehre der Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) und Stadtbus Ingolstadt GmbH (SBI) sowie der Schienenverkehr der DB Regio Bayern und der Bayerischen Regiobahn (BRB). Fahrgäste müssen sich hier voraussichtlich auf größere Einschränkungen einstellen, kündigt das Landratsamt Eichstätt an. Eltern, Schülern und anderen Fahrgästen werde empfohlen, sich auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen über mögliche Ausfälle zu informieren und diese bei ihren Reise- und Fahrplanungen zu berücksichtigen, damit insbesondere die Kinder ihrer Schulpflicht nachkommen können.

Die Eisenbahngesellschaft Agilis, die den Neuburger Bahnhof anfährt, ist nach eigenen Angaben selbst vom Streik nicht betroffen. Allerdings ist Agilis auf Stellwerke und Einrichtungen der Deutschen Bahn angewiesen, die wahrscheinlich bestreikt werden, heißt es vonseiten des Unternehmens. Ob und in welchem Umfang am Montag die Züge fahren können, sei unklar. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt in den sozialen Medien oder auf www.agilis.de/strecken/abweichungen/ über die aktuelle Lage zu informieren. (ands, mari)