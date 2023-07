Mehrere 100 Kilo schweres Betonstück fällt Monteur auf den Fuß

Ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich bei Bauarbeiten verletzt. Wie es kam, dass ihn ein Stück Beton traf und er ins Krankenhaus musste.

Mittelschwer verletzt wurde am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr ein 30-jähriger Monteur bei Rohrbauarbeiten in der Marienstraße in Ingolstadt. Als ein 60-jähriger Baggerfahrer ein mehrere hundert Kilogramm schweres Betonstück von mehr als zwei Metern Länge anhob, schnellte dieses unvermittelt hoch und fiel dem 30-jährigen Monteur auf den Fuß. Wie die Polizei berichtet, wurde der Arbeiter aus dem Neuburger Landkreis durch einen Rettungswagen mit Verdacht auf eine Fraktur in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)