Investitionen trotz Sparplan: Stadtrat segnet 100-Millionen-Haushalt ab

Plus Der Neuburger Stadtrat beschließt den millionenschweren Haushalt für das Jahr 2023 ab. Stadträte rufen zum Sparen auf - und wollen trotzdem optimistisch bleiben.

Ein gewaltiges Zahlenwerk lag in der jüngsten Sitzung des Neuburger Stadtrates vor den Gremiumsmitgliedern. Der Haushalt für das Jahr 2023 ist über 100 Millionen Euro schwer. Das ruft bei dem ein oder anderen Stadtrat die Sorgenfalten auf die Stirn, sich dadurch gänzlich von Investitionen abbringen zu lassen will man aber einstimmig nicht. Stattdessen soll eine kluge Planung den Bürgerinnen und Bürgern Zukunftsperspektiven geben.