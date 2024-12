Jedes Bärchen ein Unikat: Neuburgerin fertigt individuelle Teddys

Es ist ein Geschenk, das Kinderaugen seit vielen Generationen zum Leuchten bringt. Denn ist das raschelnde Papier erst einmal entfernt, hält man einen Freund fürs Leben in den Armen. Die schwarzen Knopfaugen, ein stupsiges Näschen, das kuschelweiche Fell - mit diesen Eigenschaften ziehen Teddybären seit Jahrhunderten Jung und Alt in ihren Bann. Kein Wunder, dass so manch einer die Liebe zu den knuffigen Bärchen auch nutzt, um zu Nadel und Faden zu greifen und selbst zum Handwerker zu werden. So wie es die Neuburgerin Doris Kober macht, die schon seit Jahren ein individuelles Plüschtier nach dem anderen anfertigt. Und mit Sicherheit sagen kann, dass keines wie das andere aussieht.

Anna Hecker