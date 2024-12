Josy Meidinger Lesung zum 125. Geburtstag im Stadttheater

Am Donnerstag, 19. Dezember, jährt sich der Geburtstag der Scherenschnittkünstlerin Josy Meidinger zum 125. Mal. Zu diesem Anlass veranstaltet das Kulturamt Neuburg um 19 Uhr im Stadttheater Neuburg eine Lesung der von Josy Meidinger illustrierten Dreikönigslegende.

Josy Meidinger (1899 – 1971) fertigte im Jahre 1926 insgesamt 34 Scherenschnitte in Form von farbigen Glas-Dias an, die sie mit einer Laterna Magica an die Wand projizieren konnte. Diese filigranen Kunstwerke waren Grundlage für eine Aufführung der Dreikönigslegende in der Textversion von Gustav Schwab (1792 – 1850), die vermutlich am 6. Januar 1927 in den Rennbahnsälen in Neuburg Premiere feierte. Das Kulturamt Neuburg erweckt diese Lesung mit Unterstützung des bekannten Schauspielers Christian Hoening zu neuem Leben. Den Abend begleiten die Flötistin Kozue Sato und der Gitarrist Ihor Kordiuk, im Anschluss findet ein Sektempfang statt.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kartenreservierungen sind über den Bücherturm oder Tourist-Info möglich. (AZ)