Neuburg

vor 17 Min.

Kapelle öffnet am Ostermontag: Der Weg nach Emmaus führt über Gut Rohrenfeld

Plus Die Kapelle auf Gut Rohrenfeld öffnet am Ostermontag für die Gläubigen wieder ihre Pforten. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds will das kleine Gotteshaus mit der reichen Geschichte aus seinem Dornröschenschlaf holen.

Von Reinhard Köchl

Jeder Neuburger kennt die Hofkirche und St. Peter in der Altstadt, die Studienkirche St. Ursula beim Roten Tor, Heilig Geist und die Christuskirche in der Stadtmitte oder St. Ulrich und Sankt Luzia sowie die Apostelkirche im Ostend. Seit langer Zeit prägen die Gotteshäuser schon als wirkmächtige Symbole für den christlichen Glauben das Stadtbild und laden besonders zum Osterfest Katholiken und Protestanten ein, die Auferstehung von Jesus Christus zu feiern. Weniger bekannt sind dagegen die vielen kleinen Besinnungsorte Neuburgs, wie zum Beispiel die Maria-Hilf-Kapelle in Gietlhausen, Maria im Gnadenfeld am Kahlhof bei Feldkirchen, die Andreaskapelle am südlichen Ende der St.-Andreas-Straße, Sankt Leonhard in Laisacker (derzeit wegen Baufälligkeit geschlossen), die Sebastianskapelle in Bergen, St. Josef am Steinbruch bei Hesselohe oder die Kapelle „Zum Abendmahl“ auf Gut Rohrenfeld.

Gerade Letztere sei ein Kleinod, das es lohnt, entdeckt zu werden, finden Peter Niggemeyer, der Forstdirektor des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) und Gutsverwalter Tim Meier. Wenigstens ein Mal im Jahr geschieht dies durch die Gläubigen der Pfarrgemeinschaft St. Ulrich, die auch am kommenden Ostermontag, 1. April, ab 5.15 Uhr zum traditionellen Emmaus-Gang vom Parkplatz des Schlosses Grünau zur kleinen Kapelle auf Gut Rohrenfeld aufbrechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen