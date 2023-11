Neuburg

17:10 Uhr

Kein Geld mehr: Brückenpläne in Neuburg drohen zu scheitern

Plus Die Stadt Neuburg muss an allen Ecken sparen. Nun droht auch der geplanten Fußgänger- und Radfahrerbrücke das Aus. Im Stadtrat regt sich gegen diesen Schritt Widerstand.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Das Brücken-Thema ist in Neuburg ein brisantes. Da ist die umstrittene zweite Donauquerung, um die seit Jahrzehnten erbittert diskutiert wird. Und dann ist da noch ein zweites Brücken-Vorhaben. Geplant und von vielen Bürgerinnen und Bürgern gewünscht ist ein Überweg speziell für Fußgänger und Radfahrer. Doch dieses Projekt droht nun zu scheitern. In der Stadtratssitzung am kommenden Dienstag schlägt die Verwaltung dem Gremium vor, die Planungen für eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke vorerst zurückzustellen. Diverse Stadträte sind mit diesem Vorgehen ganz und gar nicht einverstanden.

Wenig überraschend geht es ums Geld. Das wird in Neuburg, wie mehrfach berichtet, immer knapper. "Leider Gottes", sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling auf Anfrage unserer Redaktion, seien die finanziellen Aussichten so schlecht, dass man die Brücke dem Bereich "nice to have" zuordnen müsse, weshalb sie aktuell nicht realisierbar sei - die Stadt müsse sich zuerst um Pflichtaufgaben kümmern. Gmehling würde diesen Schritt bedauern, er bezeichnet sich selbst als "absoluten Fan der Radlbrücke".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen