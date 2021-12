Kinderbuch und Kartenspiel von Neuburger Spieleverlag

Neuburger Spieleverlag startet lokalen Verkauf. Das Kartenspiel "Lampenfieber" hätte eigentlich mit den mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern vorgestellt werden sollen.

Der Neuburger Spieleverlag Herold&Herold bring ein Kartenspiel und ein Kinderbuch in den lokalen Verkauf. „Als lokaler kleiner Spieleverlag wollen wir mit all unseren Ideen stets mit deren Präsentation in Neuburg beginnen“, heißt es in der Ankündigung. Seit Kurzem stehen das Kinderbuch „Zauberreim zum Glücklichsein“ und das Impro-Theater Kartenspiel „Lampenfieber“ im lokalen Verkauf zum Erwerb. Der Erstverkauf im Einzelhandel läuft über Spielwaren Habermeyer.

Die ersten Bücher von "Zauberreim zum Glücklichsein" erhielten die Unterstützer der Kampagne zugesandt

„Zauberreim zum Glücklichsein“ kam in der ersten regulären Auflage vergangene Woche bei dem lokalen Spieleverlag an, da das Projekt über Crowdfunding, bei Start Next, finanziert wurde. Deshalb wurden die ersten Bücher den Unterstützerinnen und Unterstützern der Kampagne gesendet und erst jetzt geht das Buch in den Handel.

Bei dem Spiel „Lampenfieber“ haben die Verantwortlichen auf niedrigere Coronazahlen gehofft, damit eine Veröffentlichung mit den hierbei mitwirkenden lokalen Künstlerinnen und Künstlern hätte stattfinden können. Mit dabei sind unter anderen Georg Thaller, Sepp und Kerstin Egerer, Winfried Frey und die Kinderbuchautorin Michaela Wild. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen ist eine gemeinsame Vorstellung des Spiels vorerst leider nicht möglich. (nr)