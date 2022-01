Klares Bekenntnis zur zweiten Donaubrücke für Neuburg

Plus Bayerische Staatsregierung und Stadt Neuburg wollen die Ortsumfahrung mit der Donauquerung jetzt konzentriert und zügig voranbringen. Diese eindeutige Positionierung war nicht zuletzt Horst Seehofer ganz wichtig.

Das Treffen am Dienstagabend im Rathaus ging von ihm aus. Zwar kam er da bereits als Bundesminister a. D., aber der Termin war Horst Seehofer wichtig. Schließlich hatte er als Bayerischer Ministerpräsident das Projekt zweite Donaubrücke für Neuburg vor knapp acht Jahren noch einmal angeschoben und damals versprochen, es mit besten Kräften zu unterstützen. Zum Abschluss seiner politischen Laufbahn wollte er sicher gehen, dass der Freistaat nach wie vor hinter dem Vorhaben steht. Das tut er. „Ich bin heute zufrieden“, sagte Horst Seehofer bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung.