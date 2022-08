Kneipp-Anlage und Spielplatz: Im Neuburger Graben hat sich einiges getan

Der traditionsreiche Neuburger Grabenspielplatz ist modernisiert worden. Auch die Kneipp-Anlage, die jahrzehntelang brach lag, steht wieder zur Verfügung. Was sich alles getan hat.

Kinder und Eltern können sich über einen frisch sanierten Spielplatz am Graben freuen. Vertreter der Stadt Neuburg eröffneten am Dienstag das Areal, das auch eine instandgesetzte Kneipp-Anlage mitsamt eines Armtauchbeckens beinhaltet.

Auf dem Spielplatz hat sich während der Bauarbeiten in den vergangenen Monaten einiges getan. Kranke Bäume wurden gefällt, der Sandkasten saniert. Kinder können auf einen neuen Spielturm klettern, von dem es über eine Rutsche oder eine Stange wieder nach unten geht. Dazu kommen weitere, neue Spielgeräte. Beispielsweise steht eine Pumpe zur Verfügung, mit der sich Wasser in eine Grube befördern lässt – so entsteht ein Schlammspielplatz. Ein „TubeFone“ ermöglicht es, über einige Meter Entfernung und im Boden verlegte Leitungen zu „telefonieren“. Außerdem stehen zwei neue Wipptierchen und ein barrierefreies Karussell zur Verfügung. Letzteres ist auch mit dem Rollstuhl nutzbar, was vor allem den Sozialreferenten Ralph Bartoschek freut. Ihm sei es wichtig, dass behinderte und nicht-behinderte Kinder gemeinsam spielen können. Mit dieser ermöglichten Inklusion habe man für künftige Projekte „ein Exempel statuiert“, so Bartoschek.

Der Spielplatz im Neuburger Stadtgraben ist modernisiert worden. Im Vordergrund ist der neue Spielturm zu sehen. Neben weiteren Spielgeräten wurde der Platz außerdem neu begrünt sowie mit neuen Wegen und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Foto: Andreas Zidar

Neuburg: Spielplatz im Graben ist modernisiert worden

Neben den neuen Spielgeräten sind außerdem ein neuer Weg, eine neue Begrünung und neue Sitzmöglichkeiten angelegt worden. Zwei Leuchten sollen auch in dunkleren Herbst-Zeiten das Gelände aufhellen. Ein Zaun, mit einem Tor für Rollstuhlfahrer, grenzt den Spielplatz ab.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprach von einer „Bereicherung“ für die Spielplatzlandschaft in Neuburg. Er habe keine Zweifel, dass der neue Spielplatz gut angenommen werde – schließlich sei dieser einer der schönsten der Stadt, so Gmehling. Der Standort im Stadtgraben ist noch dazu geschichtsträchtig. Der Spielplatz wurde einst in den 50er Jahren angelegt und ist heute der älteste noch bestehende in Neuburg. Viele Bürgerinnen und Bürger seien bereits mit ihren Großeltern zum Spielen dorthin gegangen, verdeutlichte Kindergartenreferent Matthias Enghuber. Deswegen sei dieser Standort, unter den insgesamt 42 Spielplätzen der Stadt, „im Herzen der Neuburger“.

Sie probieren das neue barrierefreie Karussell: (von links) Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Ralph Bartoschek und Matthias Enghuber. Foto: Andreas Zidar

Kneipp-Anlage im Neuburger Graben wurde reaktiviert

Neben dem Spielplatz wurde auch die alte Kneipp-Anlage instandgesetzt. Diese erinnert noch an die Zeit vor 100 Jahren, als Neuburg Kneipp-Kurort war. Die Anlage war zuletzt in den 80er Jahren nutzbar, seitdem lag sie jahrzehntelang brach und geriet in Vergessenheit – bis jetzt. Direkt unter der Kneipp-Büste stehen Besucherinnen und Besuchern nun ein Tret- und Armtauchbecken zur Verfügung. Zwischen 8 und 20 Uhr zirkuliert dort das Wasser, wodurch frische, kühle Flüssigkeit durch die Anlage läuft. Das Risiko für Kinder, das von dem Wasserbecken ausgeht, habe man mit einem Tor vermindert, das nur von Erwachsenen zu öffnen ist, erklärte Gmehling, der eine „gute Lösung“ sieht.

Der modernisierte Spielplatz sowie das Kneipp-Becken haben insgesamt rund 200.000 Euro gekostet, 40.000 Euro davon entfallen alleine auf den neuen Spielturm. Gmehling berichtete von „vielen und teils zähen Abstimmungsgesprächen“, die von den ersten Entwürfen im Jahr 2019 bis zum Baubeginn im März 2022 nötig waren. Die Maßnahmen sind Teil des großen Altstadtsanierungsprojekts, das der Freistaat mit 60 Prozent bezuschusst – und laut Stadtingenieur Christoph Gastl in rund einem Monat abgeschlossen ist.