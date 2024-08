Kulturverständigung: „Alles neu“ nicht nur im Deutschen Museum

Den Integrationslotsinnen des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen liegt sehr daran, zugewanderte Frauen zu fördern, um sie für ein neues Leben in Deutschland vorzubereiten und zu stärken. In diesem Rahmen besuchte jetzt eine Gruppe von 15 Frauen des Neuburger Sprach-Cafés das unter dem Motto „Alles neu!“ modernisierte Deutsche Museum in München als Ort für die Vermittlung naturwissenschaftlich-technischer Bildung sowie für einen Dialog zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur.

Bei einer eineinhalbstündigen Führung in einfacher Sprache durch die Ausstellungsräume des Deutschen Museums erhielten die Frauen einen Überblick über die wissenschaftshistorisch bedeutsamen Exponate und konnten der Geschichte von Naturwissenschaft und Technik und den damit verbundenen gesellschaftlichen Wandel in Deutschland nachspüren.

Frauen der Neuburger Sprachklasse besuchen das Deutsche Museum

Das Neuburger Sprach-Café wurde im Sommer 2022 gegründet. Seitdem öffnet es immer dienstags von 9 bis 11 Uhr (auch in den Ferien, nicht an Feiertagen) seine Türen im Gemeindezentrum der Christuskirche, Theresienstraße 187. Es soll Treffpunkt sein für alle kontaktfreudigen Frauen, die Lust haben, mit anderen Frauen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität in Kontakt zu treten, Freundschaften zu schließen und die deutsche Sprache zu üben. Einmal monatlich finden außerdem spezielle Informationsveranstaltungen zu den verschiedensten frauenrelevanten Themen statt – wie etwa zur Kindererziehung, zum weiblichen Zyklus und zur Familienplanung, zur Geburtsvorbereitung oder zur Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Das Sprach-Café ist ein Projekt der hauptamtlichen Integrationslotsen des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen. Finanziert wird das Sprach-Café durch das Projekt „Sprache schafft Chancen“ der lagfa bayern. Bei Interesse am Sprach-Café oder an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich Integration wenden sich Interessierte bitte an Fr. Schmidt oder Fr. Andraschko unter der Telefonnummer 08431/57-443 oder unter -476 oder per E-Mail an integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de. (AZ)