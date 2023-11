Ladendieb entblößt sich in einem Neuburger Supermarkt

Erst hat ein 41-Jähriger in einem Supermarkt in Neuburg randaliert, dann hat er sich vor Kunden und Angestellten entblößt. Die Polizisten kannten den Mann bereits.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 41-jähriger Mann aus Köln am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Längenmühlweg in Neuburg randaliert und seinen Unterkörper entkleidet. Anschließend nahm er zwei kleine Flaschen Schnaps im Wert von rund vier Euro aus dem Regal und trank diese aus. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 41-Jährigen schließlich fest.

Der Kölner hat in einem Geschäft in Neuburg einen Pullover gestohlen

Dabei trafen die Beamten auf keinen Unbekannten. Bereits um 15.30 Uhr hatte der Kölner in einem Bekleidungsgeschäft am Schrannenplatz einen Pullover im Wert von knapp 100 Euro gestohlen und sich damit in ein nahegelegenes Café gesetzt. Dort haben Polizisten auch seine Personalien aufgenommen. Während er nach dem Diebstahl des Pullovers noch auf freiem Fuß blieb, kam er nach dem Diebstahl im Supermarkt in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls in zwei Fällen und Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10