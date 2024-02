Neuburg

"Leider alternativlos": Das Modegeschäft Keidler in Neuburg schließt

Das Modegeschäft Keidler in der Neuburger Schmidstraße schließt zum 16. April.

Plus Neuburg verliert ein inhabergeführtes und alteingesessenes Geschäft: Das Modehaus Keidler in der Schmidstraße wird schließen. Bald startet der Räumungsverkauf.

Von Andreas Zidar

Die Neuburger Innenstadt verliert ein weiteres alteingesessenes Geschäft. Das Modehaus Keidler in der Schmidstraße wird zum 16. April schließen, bestätigt Bernhard Keidler auf Anfrage unserer Redaktion. Der Geschäftsführer bezeichnet die Entscheidung als "leider alternativlos“ und erklärt die Gründe dafür.

Hauptfaktoren seien die Branchen-, Personal- und Stadtentwicklung. "Die immer stärker werdende Konkurrenz durch E-Commerce sowie die ungleichmäßigen Besteuerungen und Wettbewerbsverzerrungen sehen wir dabei mit als Hauptgründe für die Geschäftsaufgabe", so Keidler. Viele Einzelhandelsgeschäfte hätten in den vergangenen Jahren in Neuburg schließen müssen, vieles sei auf die grüne Wiese ausgelagert worden. Banken hätten mit ihrer Hauptverwaltung die Innenstadt verlassen oder Filialen geschlossen.

