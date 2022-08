Lichter, Heizen, Weihnachtsmarkt: Wie die Stadt Neuburg nun Energie spart

Ab Donnerstag gelten auch in Neuburg zahlreiche Maßnahmen zum Energiesparen. Die gute Nachricht: Die Weihnachtsmärkte können wohl (fast) wie gewohnt stattfinden.

Der Winter mitsamt einer drohenden Energieknappheit scheint weit weg. Doch bereits ab dem kommenden Donnerstag dürften Bürgerinnen und Bürger ein erstes Gefühl dafür bekommen, was eine solche Krise bedeutet. Wie berichtet, hat die Bundesregierung zum 1. September einige Energiesparmaßnahmen angeordnet. Doch wie können diese vor Ort umgesetzt werden? Darüber hat man sich am Dienstag bei der Stadt Neuburg intensiver Gedanken gemacht. Im Rahmen einer Besprechung überlegten sich Beteiligte der Verwaltung, der Stadtwerke, des Stadtmarketings sowie des Bauhofs, welche Energiesparmaßnahmen man auf welche Weise anwenden möchte.

Der nach außen sichtbarste Schritt wird das Abschalten der Beleuchtung für öffentliche Gebäude sein. Die Hofkirche auf dem Karlsplatz wird künftig ebenso im Dunkeln liegen wie andere Einrichtungen. Das Neuburger Schloss gehört zwar nicht der Stadt, sondern der Bayerischen Schlösserverwaltung. Doch Bürgermeister Johann Habermeyer geht fest davon aus, dass auch das Schloss ab Donnerstag nicht mehr angestrahlt wird. Auch der Handel ist betroffen. Ab 22 Uhr müssen Lampen in Schaufenstern sowie Leuchtreklamen ausgeschaltet werden – es wird zu später Stunde also deutlich dunkler in Neuburg. Das Bild der Innenstadt wird sich verändern. „Das ist hart“, weiß Habermeyer. Lichtquellen, die als sicherheitsrelevant gelten, bleiben von dieser Verordnung unangetastet. Laternen leuchten also weiterhin die Straßen aus. Auch in Bereichen, in denen das Licht für Sicherheit sorgen soll, beispielsweise vor dem Bücherturm, bleibt es laut Stadt bei der bisherigen Ausleuchtung.

Wird künftig wohl im Dunkeln liegen: die Hofkirche auf dem Karlsplatz. Foto: Archivfoto: Winfried Rein

So spart die Stadt Neuburg Energie

Noch nicht final geklärt ist das Thema Weihnachtsbeleuchtung. Die Frage, inwieweit man auf diese verzichten möchte, würde man gerne dem Stadtrat im Oktober überlassen. Das Einsparpotenzial an dieser Stelle ist aber offenbar gering. Die Beleuchtung ist mittlerweile auf eine energiesparende LED-Technik umgestellt worden. Die Energiekosten für die gesamte Weihnachtsbeleuchtung betrugen laut Stadt zuletzt gerade einmal 500 Euro – mit den alten Strompreisen, wohlgemerkt. Bereits entschieden ist, dass die Stadt deutlich weniger beleuchtete Weihnachtsbäume aufstellen wird. Hierfür kommt nämlich noch keine LED-Technik zum Einsatz. Die Zahl der Bäume wird heuer von 14 auf vier reduziert, die an zentralen Stellen stehen sollen.

Spart man sich mit all den Maßnahmen wirklich viel Strom, oder geht es mit Blick auf den bevorstehenden Winter vielmehr um ein Symbol? Die Stadt kann aktuell keine konkreten Zahlen nennen, wie viel Energie man mit ausgeschalteten Lampen wirklich einspart. Die Angelegenheit sei vielgliedrig, so Habermeyer. Die Beleuchtungen für große Gebäude seien seiner Aussage nach „auf jeden Fall relevant“, was den Stromverbrauch angeht. Ob kleinere Lampen, etwa an Bäumen, wirkliches Einsparpotenzial mit sich bringen, sei fraglich.

Weihnachtsmärkte in Neuburg können (fast) wie gewohnt stattfinden

Die gute Nachricht: Die beiden Weihnachtsmärkte in Neuburg können, nach jetzigem Stand, in gewohnter Weise stattfinden, also mit voller Beleuchtung. Eine Entscheidung, der Bürgermeister Habermeyer eine große Bedeutung zumisst. Nach zwei Corona-Wintern und weiterhin schwierigen Bedingungen für den Handel wäre es seiner Einschätzung nach „katastrophal“, der Innenstadt in der umsatzstärksten Zeit des Jahres Attraktivität zu nehmen. Möglicherweise werden andere Kommunen freiwillig auf einen Weihnachtsmarkt verzichten. „Das sehe ich für Neuburg nicht“, so Habermeyer. Deshalb werde man die Planungen hierfür nun anlaufen lassen.

Andere Kommunen setzen auf eine Eislauffläche aus richtigem Eis, dies könnte heuer aufgrund des energieintensiven Betriebs zum Problem werden. In Neuburg wird die „Eisarena“ dagegen weiterhin verfügbar sein, schließlich besitzt diese einen Boden aus Kunststoffplatten. Diese Anschaffung von 2009 mache sich nun besonders bezahlt, freut sich Stadtsprecher Bernhard Mahler.

Die beiden Weihnachtsmärkte in Neuburg können wohl (fast) wie gewohnt stattfinden. Foto: Gloria Geissler (Archivbild)

Neben der Beleuchtung ist ab Donnerstag die Raumtemperatur ein großes Thema. In öffentlichen Gebäuden muss diese reduziert werden, um Heizkosten zu sparen. Für herkömmliche Büros mit überwiegend sitzender Tätigkeit gilt eine Obergrenze von 19 Grad Celsius. Diese Temperaturgrenzen sind gestaffelt, je nach Art und Intensität der Arbeit. Bei schwerer körperlicher Arbeit darf laut neuesten Beschlüssen nicht einmal zwölf Grad Raumtemperatur überschritten werden. Das Mitbringen eines eigenen Heizlüfters ist untersagt, ebenso wie das Heizen in Treppenhäusern und Fluren. An Handwaschbecken muss das Warmwasser abgestellt werden. Die Stadt will immerhin an einem Becken pro Stockwerk diese Möglichkeit erhalten. „Manchmal braucht man einfach warmes Wasser“, so Habermeyer.

Sportbetrieb in Neuburger Turnhallen ist wohl normal möglich

Von all diesen Regelungen ausgenommen sind medizinische Einrichtungen, Schulen, Kitas sowie Gebäude, die dem sozialen Leben dienen, also etwa die Bürgerhäuser. Auch Turnhallen sind nicht betroffen – in diesen kann also nach dem Willen der Stadt normaler Sportbetrieb stattfinden.

Ein Randaspekt für Menschen, die einen eigenen Pool im Garten betreiben: Dieser darf nun nicht mehr beheizt werden. Die Frage bei all den Maßnahmen: In welcher Form wird das kontrolliert? Dritter Bürgermeister Peter Segeth betont, dass aktuell von Bundesebene nicht festgelegt ist, wie die Regelungen kontrolliert werden und was bei Nichtbeachtung passiert. Man appelliere an die Vernunft der Bürger, heißt es.

Die Stadtwerke stehen unterdessen vor einer aufwendigen Pflichtaufgabe: Sie müssen laut Beschluss kurzfristig alle Kunden über die prognostizierten Energiekosten im jeweiligen Haushalt informieren. „Wir wissen nicht, ob dies leistbar ist“, so Segeth.

Bürgermeister Johann Habermeyer hat Verständnis für die Maßnahmen der Regierung. „Mir fehlen aber die mittelfristigen Perspektiven“, kritisiert er. Übersteht man den kommenden Winter, folgt schließlich bald schon der nächste. Er würde sich laut eigener Aussage mehr Ideen wünschen, die Anreize schaffen – dass beispielsweise eine beim Thema Energie fortschrittliche Kommune Vorteile genießt. „Dieser Aspekt fehlt mir.“