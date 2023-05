Loch im Tank sorgt für kilometerlange Ölspur bis zum Schloss Grünau

Weil er ein Loch in seinem Tank hatte, sorgte ein Lkw-Fahrer für eine Ölspur von Straß bis nach Neuburg. Erst am Parkplatz beim Schloss Grünau blieb er stehen.

Am Dienstag, gegen 16 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die B16 von Donauwörth her kommend in Richtung Ingolstadt. Aufgrund einer Beschädigung am Tank verlor er ungefähr ab Straß Dieselkraftstoff aus seinem Tank, teilt die Polizei mit.

Am Parkplatz beim Schloss Grünau blieb er schließlich stehen. Die Straßenmeisterei und die Feuerwehr beseitigten anschließend die Ölspur auf der B16 und der Staatsstraße. (AZ)