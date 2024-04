Neuburg

vor 59 Min.

Long Covid bei Kindern: Wenn der Körper rebelliert – und keiner weiß, warum

Schule, Freunde, Leben – alles steht still, wenn Kinder und Jugendliche nach einer Covid-Infektion nicht mehr auf die Beine kommen. Kinderarzt Dr. Daniel Vilser nimmt sich der verzweifelten Fälle an.

Plus Die Kinderklinik in Neuburg ist das einzige spezialisierte Long Covid-Zentrum für Kinder in Bayern. Die Plätze sind rar. Wie die Bilanz nach einem Jahr aussieht.

Von Claudia Stegmann

Sie sind erschöpft und haben starke Schmerzen, und das seit Monaten. Das Wenige, das sie noch tun können und wollen, ist anstrengend. Laufen, schlafen, essen, denken - nichts von all dem funktioniert noch, wie es sollte. Dabei sollten sie Kraft und Energie im Überfluss haben, weil das für einen Teenager normal ist. Stattdessen gehen sie nicht zur Schule und sind permanent müde. Was diesen Jugendlichen fehlt, ist nicht klar. "Long Covid" - das ist die Diagnose, die Kinderarzt Dr. Daniel Vilser in solchen Fällen für "höchstwahrscheinlich" hält. Einen eindeutigen Beweis gibt es dafür nicht, denn Long Covid kann bislang weder nachgewiesen noch - und das ist für Betroffene wie Eltern die viel niederschmetternde Tatsache - kann die Ursache behandelt werden. Keiner weiß, wo die Keimzelle für Long Covid liegt, weshalb lediglich einzelne Symptome behandelt werden können.

Daniel Vilser ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Long Covid. Er war Leiter der ersten deutschlandweiten Long Covid-Ambulanz für Kinder in Jena, ist Vizepräsident des Long Covid-Ärzte- und Ärztinnenverbands und wurde wiederholt zu diesem Thema in den Bundestag eingeladen. Im Januar 2023 kam er als neuer Chefarzt an die Neuburger Kinderklinik, nicht einmal ein halbes Jahr später hat er ein Pädiatrisches Zentrum für Long Covid an der Kinderklinik eröffnet. Es ist das einzige dieser Art in Bayern, das von der Diagnostik bis zur stationären Behandlung vollumfänglich Hilfe anbietet. Allerdings sind die Plätze rar. Rund 30 Kinder und Jugendliche konnten Vilser und sein Team seit Mai 2023 untersuchen und behandeln. Für besonders schwere Fälle steht nur ein stationärer Platz zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen