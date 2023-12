Männer in Malerkleidung klauen in Neuburg einen Kleintransporter

Ein geparktes Firmenfahrzeug wird in Neuburg entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Franz-Boecker-Straße ist am 29. November ein weißer Kleintransporter entwendet worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Das Firmenfahrzeug der Marke Renault Master im Wert von rund 45.000 Euro war dort samt Anhänger in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr versperrt am Fahrbahnrand geparkt.

Kleintransporter in Neuburg von drei Männern entwendet

Zeugenangaben zufolge wurde der Kleintransporter samt Anhänger von drei unbekannten Männern in weißer Malerkleidung von dort entfernt. Kurze Zeit später kamen die Männer zurück und stellten den Anhänger ab. Sie entfernten sich schließlich mit dem Kleintransporter in unbekannte Richtung. Einen Tag später wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)