Neuburg

vor 33 Min.

Maria Baptist besucht das Birdland: Warum gilt diese Frau immer noch als Geheimtipp?

Plus Das Konzert der Pianistin Maria Baptist im Birdland-Jazzclub überrascht und begeistert über alle Maßen. Sie bringt ihr Quintett und die ganze Musik „auf Linie“.

Von Reinhard Köchl

Das wirklich Schöne am Jazz sind doch immer wieder die Überraschungen. Man betritt mit einer vorher sorgsam zusammengebastelten Erwartungshaltung einen Veranstaltungsort, und zum Glück wird diese in nicht wenigen Fällen schon nach einigen Sekunden nach allen Regeln der Kunst zertrümmert. Wie aktuell im Fall der Pianistin Maria Baptist.

Die 53-jährige Berlinerin galt nach ihren bisherigen Visiten im Neuburger Birdland-Jazzclub eher als kühle Konstrukteurin von komplizierten Noten-Arithmetik. Und dann überrumpelt einen förmlich ein Stück wie „Appartement #3“, eine Reminiszenz an Baptists Zeit in New York; heiß und fettig, massiv und modern swingend, voller Adrenalin und zupackender, innerer Kraft. Das hätte man so nicht erwartet. Was sicherlich an ihrer Expansion vom Solopiano hin zum Quintett liegt: Ein gänzlich anderes Klang-Outfit mit zwei extrem kompetenten und flexiblen Saxofonisten – Dauerpartner Jan von Klewitz am Alto und Richard Maegraith am Tenor und an der Bassklarinette – sowie eine Rhythmussection mit dem Bassisten Fabian Timm und dem kurzfristig eingesprungenen Nürnberger Drummer Julian Fau, die eine Basis erzeugt, auf die sich ein Wolkenkratzer bauen lässt. Auch die anderen Titel, die sie dem Publikum an diesem Abend serviert, bestechen durch tiefgehende Substanz, starke Melodien, extreme Kontraste und multistilistische Elemente. Maria Baptist gelingt es, all dies in jeder Sekunde zu kontrollieren und auf einen schlüssigen Punkt zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen