Maschinenringe und Rösterei Dinzler produzieren gemeinsam Kaffee

Plus Die Maschinenringe produzieren gemeinsam mit der Rösterei Dinzler eine eigene Kaffeesorte, die in Kenia produziert wird. Den gibt es bald für jedermann zu kaufen.

Die Maschinenringe und die Kaffeerösterei Dinzler produzieren gemeinsam Kaffee. Das ungewöhnliche Projekt ist im Rahmen der Entwicklungsarbeit des Unternehmens mit Hauptsitz in Neuburg entstanden. Denn auch in Kenia gibt es mittlerweile 19 Maschinenringe mit 8000 Mitgliedern. Ein Teil der Landwirte produziert Kaffee - den Maschinenring-Kaffee.

Gemeinsam mit der oberbayerischen Kaffeerösterei Dinzler vom Irschenberg hat Geschäftsführer Erwin Ballis und die Leiterin der Maschinenring Stiftung, Lena Maria Russ, das Projekt auf den Weg gebracht. Die eher durch Zufall entstandene Idee: Die Kaffeebauern aus Kenia liefern ihre rohen Kaffeebohnen für einen fairen Preis direkt nach Deutschland zu Dinzler. Dort werden sie geröstet, verpackt und unter dem Label "Maschinenring" verkauft. Etwa die Hälfte der neun Tonnen Kaffeebohnen gehen an die Maschinenring-Organisation. Jeder Mitarbeiter und Gast kann also künftig Kaffee aus Kenia trinken.