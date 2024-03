Neuburg

06:00 Uhr

Max Stiller: Gestus der Geometrie

Plus Der Kölner Künstler Max Stiller stellt im Rathausfletz aus. Die Bilder des Mathematikers sind im Konstruktivismus, in der Konkreten Kunst oder im Kubismus angesiedelt.

Von Elke Böcker

Wie extra für die Städtische Galerie im Rathausfletz gemacht, scheinen die Arbeiten des Künstlers Max Stiller aus Köln. Unter dem Titel „Gestus der Moderne“ zeigt der Künstler Arbeiten – angesiedelt im Konstruktivismus, in der Konkreten Kunst oder im Kubismus.

Die Bilder von Max Stiller sind bis zum 7. April im Rathausfletz in Neuburg zu sehen

Bis zum 7. April sind die Ölgemälde und Pigmentdrucke zu sehen. Die ausgestellten Arbeiten sind innerhalb der letzten 20 Jahre entstanden und gehören unterschiedlichen Werkgruppen an. So zeigen die gegenständlichen Ölbilder Architektur und Landschaft – wie zum Beispiel das „Doonagore Castle“ oder „Mull of Kintyre“. Doch es gibt auch Konkrete Raumkonstruktionen, deren Systematik von Max Stiller als „Trigonometrischer Kubismus“ bezeichnete wird. Der autodidaktische Künstler, studierter Mathematiker, hat einen eigenen Bildsprachendialekt entwickelt, dessen Anliegen die Verknüpfung von Räumen unter Anwendung geometrischer Bildsprachen ist. Auch wenn sich dies recht kompliziert anhört, so sind die Ergebnisse doch überaus zugänglich. Die Geometrie zeigt hier ihre künstlerische Ausdruckskraft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

