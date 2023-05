Neuburg

16:19 Uhr

Militär-Übung am Geschwader: Einschränkungen im Straßenverkehr

Militärische Ausbildung an der Wilhelm-Frankl-Kaserne und am NATO Flugplatz Basis Zell.

Am Donnerstag findet am Flugplatz und in der Kaserne in Neuburg eine militärische Ausbildung statt. Auf der B16 kann es für Autofahrer zu Behinderungen kommen.

Auf dem Nato-Flugplatz und in der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg findet am Donnerstag, 25. Mai, eine militärische Ausbildung statt. Diese läuft zwischen 8 und 16.30 Uhr. An den Zufahrten zur Flugplatz-Basis in Zell und der Wilhelm-Frankl-Kaserne wird eine sogenannte Checkpoint Ausbildung (Personen- und Kfz-Schleusen) durchgeführt. Dieses dient der Handlungssicherheit aller beteiligten Soldatinnen und Soldaten, teilt das Geschwader mit. Das müsse routinemäßig von den Geschwaderangehörigen geübt werden. Folgende Einschränkungen ergeben sich für den Bereich des Nato-Flugplatzes Zell: Die Abfahrt von der B16 Richtung Flugplatz, die Zufahrt aus Richtung Zell, die Zufahrt aus Richtung Heinrichsheim sowie die Zufahrt über den südlich des Flugplatzes verlaufenden Feldwegs zum Flugplatz sind gesperrt. An der Zufahrt zur Wilhelm-Frankl-Kaserne kann es auf Höhe der Grünauer Straße 170 vereinzelt zu Rückstau kommen. Besucher des Geschwaders müssen mit längeren Wartezeiten an beiden Zufahrten rechnen. (AZ)

