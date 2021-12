Neuburg

Monsignore Vitus Wengert: „Ich bin ein Neuburger geworden“

OB Bernhard Gmehling und Josefine Maier stoßen mit Pfarrer Vitus Wengert (von links) auf den 85. Geburtstag an.

Plus Ruhestandspfarrer Vitus Wengert feierte – zumindest ein bisschen – seinen 85. Geburtstag. Der Geistliche ist seit 1972 in Neuburg aktiv und hilft nach wie vor in den Stadtpfarreien aus.

Von Winfried Rein

85 Jahre und kein bisschen müde - Ruhestandspfarrer Vitus Wengert hilft in der Pfarreiengemeinschaft St. Peter-und-Hl. Geist nicht nur aus. Er bleibt eine feste Größe im kirchlichen Leben, hält Gottesdienste, führt Gespräche und übernimmt auch Beerdigungen.

