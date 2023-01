Zweite Donaubrücke in Neuburg: Pläne werden öffentlich ausgelegt

Die Regierung von Oberbayern leitet das Planfeststellungsverfahren für den Bau der Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke in Neuburg ein. Die Pläne werden öffentlich ausgelegt.

Vor wenigen Wochen sind Verantwortliche der Stadt Neuburg nach München gefahren, um 42 Ordner voll mit Planungen zur Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke bei der Regierung von Oberbayern einzureichen. Nun leitet die Behörde auf Antrag der Stadt Neuburg das Planfeststellungsverfahren für den Bau der Ortsumfahrung im Osten der Stadt mit Errichtung einer zweiten Donaubrücke ein, die als Staatsstraße 2035 in kommunaler Sonderbaulast errichtet werden soll, schreibt die Regierung in einer Pressemitteilung. Damit soll das Stadtgebiet vom Durchgangsverkehr entlastet werden, heißt es demnach.

Als südlicher Anschlusspunkt ist dabei die Bundesstraße 16 (Einmündung Münchener Straße), als nördlicher Anschlusspunkt die Staatsstraße 2214 (westlich von Joshofen) vorgesehen. Die Gesamtlänge der Baumaßnahme soll 2,902 Kilometer betragen. Das Brückenbauwerk über die Donau mit den angrenzenden Schutzgebieten soll eine Gesamtstützweite von 675 Metern umfassen.

Vor wenigen Wochen sind Verantwortliche der Stadt nach München gefahren, um die Planungen zur Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke bei der Regierung von Oberbayern einzureichen. Foto: Bernhard Mahler, Stadt Neuburg (Archivbild)

Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke in Neuburg: Planfeststellungsverfahren eingeleitet

Die Planunterlagen werden in den Rathäusern in Neuburg und Ingolstadt sowie der Gemeinden Bergheim und Oberhausen ausgelegt und können dort während der Dienststunden eingesehen werden. Nähere Einzelheiten zu Ort und Zeit der Auslegung sowie zur Möglichkeit, Einwendungen gegen die Planungen zu erheben, geben die Städte und Gemeinden ortsüblich bekannt, heißt es vonseiten der Regierung von Oberbayern. Die Planunterlagen sind zudem ab dem 18. Januar auf der Internetseite der Regierung von Oberbayern abrufbar.

Ein Planfeststellungsverfahren ist demnach ein besonders geregeltes Verfahren, das zum Beispiel für den Bau oder den Ausbau einer Staatsstraße vorgeschrieben ist. In diesem Verfahren werden umfassend alle vom Bauvorhaben möglicherweise betroffenen Belange geprüft und abgewogen. Hierzu hört die Bezirksregierung als zuständige Behörde alle betroffenen Kommunen, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange an, deren Aufgabenbereich vom Vorhaben berührt ist, heißt es.

Neuburg: Pläne für zweite Donaubrücke werden ausgelegt

Ferner werden die Planunterlagen der Öffentlichkeit vorgestellt und in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, einen Monat zur allgemeinen Einsicht öffentlich ausgelegt. Details zur Auslegung werden vorab in den betroffenen Gemeinden ortsüblich bekannt gemacht. Betroffene können während der Auslegungsfrist und der sich daran anschließenden Einwendungsfrist von weiteren zwei Wochen Einwendungen gegen das Bauvorhaben bei der auslegenden Gemeinde oder bei der Regierung von Oberbayern erheben.

Brückengegner aus Neuburg übergeben im Landtag eine Liste mit 4333 gesammelten Unterschriften

In wenigen Wochen werden Gegner des Brückenprojekts ebenfalls wieder nach München fahren. Am 31. Januar wird das Aktionsbündnis in einem der Sitzungssäle des bayerischen Landtags die Petition “Auwald statt Asphalt! Schutz des Auwaldes vor dem geplanten Brücken-Bau-Großprojekt” an den Vorsitzenden des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr, Sebastian Körber (FDP), übergeben. Laut Aktionsbündnis wurden insgesamt 4333 Unterschriften gesammelt. Mehrere Landtagsabgeordnete von Grünen, FDP und SPD waren bereits einer Einladung des Aktionsbündnisses gefolgt und machten sich vor Ort ein Bild. Zu einem Gespräch war eine Delegation außerdem bei Verkehrsminister Christian Bernreiter in München. (AZ)