Musikschüler überzeugen nach langer Pause mit Mut und Können

Plus Beim Jahreskonzert der Musikschule Neuburg präsentieren über hundert Aktive ihre Fähigkeiten. Nach drei Jahren ohne Jahreskonzert ist die Leistung beachtlich.

Von Peter Abspacher

Ob Popchor, Big Band, Flötenensemble, Gitarrengruppe, Rocksängerinnen, junge Solistinnen und Solisten auf dem Flügel, an der Trompete und mit der Geige, oder auch die ganz Kleinen aus der Musikalischen Früherziehung, die beim letzten Jahreskonzert der Musikschule Neuburg (MSN) 2019 noch gar nicht geboren waren – mehr als 150 Aktive haben auf der Bühne des Stadttheaters gezeigt, was sie in ihrem jugendlichen Alter alles draufhaben. Mit meist mehr als berechtigtem Mut und einer ansteckenden Begeisterung.

Natürlich, eine Portion Nervosität ist immer dabei, das gehört einfach dazu. Aber die Schülerinnen und Schüler haben die Herausforderung mutig beim Schopfe gepackt und eine ganze Reihe beachtlicher Leistungen abgeliefert. Darauf dürfen sie alle stolz sein – die Papas, Mamas, Geschwister und Freunde im dreimal voll besetzten Stadttheater waren es sowieso.

