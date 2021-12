Neuburg

19:00 Uhr

Musikvideo statt Weihnachtsmarkt: Neuburger Sängerinnen auf Youtube zu sehen

Plus Weil die Weihnachtsmärkte in Neuburg coronabedingt abgesagt werden, entschließt sich Sängerin Lucie Schafferhans zu einem Videodreh. Das Ergebnis ist ein besonderer Weihnachtszauber.

Von Anna Hecker

Englische Damen laufen durch die Neuburger Altstadt. In ihren eleganten Kleidern mit langen Mänteln und bestickten Hauben streifen sie durch die kleinen Gassen. Was sich nach einer Zeitreise in die Vergangenheit anhört, hat Lucie Schafferhans in einem weihnachtlichen Musikvideo Wirklichkeit werden lassen. Was es mit dem außergewöhnlichen Musikprojekt auf sich hat, verrät die Künstlerin im Gespräch.

