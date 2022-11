Nach Beschwerden: Im Neuburger Parkbad wird es teilweise wieder wärmer

Plus Die Neuburger Stadtwerke reagieren auf Beschwerden und erhöhen die Temperaturen im Parkbad. Die Sparmaßnahmen haben zu einem Einbruch der Besucherzahlen geführt.

Das Wasser und die Luft im Neuburger Parkbad werden wieder etwas wärmer - zumindest in bestimmten Bereichen. Im Planschbecken und im Lehrschwimmbecken steigen die Temperaturen jeweils um ein Grad Celsius. Damit reagieren die Stadtwerke Neuburg auf Beschwerden aus der Bevölkerung und der Stadtpolitik.