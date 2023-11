Nach einem Jahr sind diese jungen Flüchtlinge fit für den Arbeitsmarkt

Im Landkreis gibt es ein neues Intergrationsprojekt, das nicht nur den Flüchtlingen helfen soll, sondern auch den Mangel an Fachkräften reduzieren könnte.

Schon nach zwei Schultagen können Ahmad und Saved aus Syrien dem Unterricht von Lehrerin Stefani Meyer einigermaßen folgen und die Anweisungen umsetzen. Ihr Deutsch ist noch schlecht, aber das soll sich schnell ändern. Denn Ahma und Saved sind zwei von 15 Schülern, die im neu gegründeten Jugendintegrationskurs des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen teilnehmen dürfen. Das ehrgeizige Ziel: in genau einem Jahr die Deutschkenntnisse so aufzubessern, dass sie ohne sprachliche Probleme den Alltag bewältigen und vor allem einen Arbeitsplatz in Deutschland antreten können. Der Unterricht für die Afghanen, Syrer und Ukrainer findet täglich mit fünf Unterrichtsstunden statt.

Ins Leben gerufen wurde der "Jugendintegrationskurs" vom Landratsamt sowie dem Berufsförderzentrum (Bfz). Landrat Peter von der Grün bezeichnet das Projekt als immens wichtig in der heutigen Zeit: "Es bereitet uns viel Freude, denn in Zeiten in denen viel über Integration junger Flüchtlinge gesprochen wird, können wir ein Beispiel gelungener Integrationsarbeit umsetzen."

15 junge Flüchtlinge aus Syrien, der Ukraine und Afghanistan beginnen mit einem besonderen Intensivkurs in Neuburg für eine schnelle Jobchance. Foto: Adrian Hauk

Es gibt insgesamt 1000 Unterrichtseinheiten, die bis November nächsten Jahres durchgeführt werden sollen. Diese bestehen aus 900 Spracheinheiten und 100 Orientierungseinheiten, die das Ausbildungssystem erklären und auf das spätere Berufsleben hinführen sollen. Außerdem findet am Ende eine Prüfung statt, die das B1 Sprachniveau bestätigt. Daneben gibt es immer wieder Ausflüge in denen Betriebe gezeigt werden. Im August 2024 wird es ein verpflichtendes Praktikum für alle Teilnehmer geben. Praktikumsplätze werden noch gesucht.

Neuburg: Besonderer Intensivkurs soll junge Flüchtlinge mit Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt fit machen

Die Teilnehmer wurden sorgfältig ausgewählt. So belegen den Kurs nur junge Flüchtlinge unter 27 Jahren, die nicht mehr berufsschulpflichtig sind. Die meisten wurden vom Jobcenter vorgeschlagen oder konnten sich selber bewerben. Wenn sie nicht regelmäßig teilnehmen, rückt der Nächste der Warteliste nach. Dadurch ist laut Beer gewährleistet, dass jeder Teilnehmer den Unterricht ernst nehme. Zusätzlich ist Neuburg einer der Vorreiter dieses Projektes. So gibt es den Kurs in Bayern nur 33 Mal.

Der Sprachintensivkurs hätte ohne die Unterstützung der Neuburger Firma Formi Chem gar nicht starten können. "Für uns macht es Sinn ein lokales Projekt zu unterstützen", sagt Geschäftsführer Thomas Kürzinger. 16 Laptops hat das Unternehmen zur Verfügung gestellt. Durch die immer mehr voranschreitende Digitalisierung müsse man als Arbeitnehmer heutzutage Kenntnisse an Computern haben, weiß Emmy Böhm, Ausländeramtsleiterin des Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen.

Für die Teilnehmer ist der Abschluss des Kurses wichtig, da dadurch die Einbürgerung und der Aufbau von einem neuen Leben in Deutschland erleichtert wird. Bezahlt wird das Projekt aus Bundesmitteln.