Nach "schrecklicher" Reise: 80 ukrainische Flüchtlinge in Neuburg angekommen

Am Donnerstagnachmittag sind zwei Busse mit rund 80 Geflüchteten aus der Ukraine in Neuburg angekommen. Die Geflüchteten haben zum Teil tagelange Strapazen hinter sich.

Am Donnerstagnachmittag sind rund 80 ukrainische Flüchtlinge am Landratsamt in Neuburg angekommen. Zwei Busse brachten die Menschen von München in die Region. Die Geflüchteten haben teils tagelange und anstrengende Reisen hinter sich, um vor dem Krieg in der Ukraine zu fliehen. Aus den Bussen stiegen unter anderem Familien mit kleinen Kindern, manche hatten auch Tiere dabei. Ihr Hab und Gut hatten sie zum Teil in großen Säcken verpackt. Eine Familie mit drei kleinen Kindern, die aus Kiew stammt, war insgesamt fünf Tage unterwegs. "Es war schrecklich", beschreibt die Mutter die Strapazen ihrer Flucht.

Ukrainische Flüchtlinge in Neuburg untergekommen

Vor Ort in Neuburg haben zahlreiche Helferinnen und Helfer die Neuankömmlinge empfangen. Dolmetscher halfen dabei, sprachlich zu vermitteln. Mitarbeitende des Landratsamtes nahmen zunächst die Personalien auf. Außerdem führten sie einen Corona-Test durch. Anschließend bekamen die Geflüchteten Essen und Trinken. Später am Tag kommen sie in die Mehrfachturnhalle Schrobenhausen, wo die Geflüchteten die kommenden Tage verbringen werden. Derzeit prüfen die Behörden, wie die Menschen mittelfristig unterkommen sollen. (ands)

Lesen Sie dazu auch