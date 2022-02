Nach Stürmen: 800 Festmeter „Bruchholz“ im Neuburger Seminarforst

Plus In den Forsten rund um Neuburg laufen die Aufräumarbeiten. Serienweise sind durch die Stürme der vergangenen Tage schwache Fichten gefallen. Welche Arbeiten nun gemacht werden müssen.

Für den Wald war der Sturm der vergangenen Tage ein bisschen zu viel: Es gibt erhebliche Bruchschäden vor allem in den Forsten des nördlichen Landkreises. Jetzt beginnen die schwierigen Aufräumsarbeiten.