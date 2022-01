Neuburg

Nadelöhr in Neuburg: Was wird aus der Hoffmann-Unterführung?

Plus Die Hoffmann-Unterführung ist Nadelöhr und Gefahrenstelle auf einer Hauptachse durch Neuburg. Schon lange will die Stadt etwas verändern. Welche Optionen es gibt.

Von Andreas Zidar

Es geht um die Münchener Straße, Verbindung der Innenstadt mit der B16 in östliche Richtung, eine Hauptachse durch Neuburg. Auf Höhe der Firma Hoffmann wird der Verkehr jedoch ausgebremst. Durch die dortige Bahnunterführung geht es nur einspurig, eine Ampel regelt die Durchfahrt. Auch der Gehweg wird in der Unterführung schmaler. Radfahrende müssen absteigen oder auf die Straße ausweichen, selbst für zu Fuß Gehende wird es enger. „Die Unterführung ist auf jeden Fall ein Brennpunkt in Neuburg“, sagt Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW). Schon lange will die Stadt das Nadelöhr beseitigen, so wie an der Augsburger Straße. Das Problem: Die Deutsche Bahn sieht weiter keinen Handlungsbedarf an der denkmalgeschützten Brücke. Doch die Verantwortlichen in Neuburg haben das Thema nicht abgeschrieben.

