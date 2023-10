Unter Drogen- und Alkoholeinfluss: Autofahrer ins Klinikum eingewiesen

In Nassenfels wurde ein 46-Jähriger aus dem Verkehr gezogen, er stand unter schwerem Alkohol- und Drogeneinfluss.

Ein 46-jähriger Mann aus Neuburg ist am Sonntagabend, 22. Oktober, in Nassenfels unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Laut Angaben der Polizei war der 46-Jährige kurz vor 18 Uhr von Ried in Richtung Nassenfels unterwegs und fiel dort wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Eine alarmierte Polizeistreife fand das Auto des 46-Jährigen schließlich in Nassenfels.

46-Jähriger aus Neuburg aus dem Verkehr gezogen: Drogentest ergab über 1,5 Promille

Der Neuburger stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab über 1,5 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme in der Klinik Neuburg beleidigte er die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Verletzt wurde niemand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamine und Morphin.

Als der 46-Jährige nach der Blutentnahme in Gewahrsam genommen werden sollte, verletzte er sich in der Zelle selbst. Daraufhin wurde er ins Klinikum eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)