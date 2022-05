Neuburg

vor 40 Min.

Ab jetzt verfügbar: Das kann die neue Neuburg-App

Plus Egal ob Essen bestellen, Parkplatzsuche oder Wetterbericht: Die neue App für Neuburg vereint verschiedenste Funktionen. Was es zu entdecken gibt.

Von Laura Gastl

So praktisch ein Smartphone auch ist: Manchmal wird’s unübersichtlich. Da wäre zum Beispiel die Wetter-App, die App zum Essen bestellen und liefern lassen oder die Bus- und Bahn-Apps mit sämtlichen Abfahrt- und Ankunftszeiten. Nun bietet das Unternehmen Data Factory in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing eine neue App an, die all das vereint – und noch vieles mehr. „Neuburg.com“ ist – wie der Name schon sagt – auf Neuburg zugeschnitten und kann jetzt heruntergeladen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

