Neuburg

18:00 Uhr

Bilanz: Haben Neuburger jetzt mehr Verständnis für den Geschwader-Lärm?

Plus Die Menschen nehmen den Lärm des Neuburger Luftwaffengeschwaders heute anders wahr als früher, so der Eindruck von Kommodore Oberst Gordon Schnitger.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Es geht um die gemeinsame Heimat Neuburg, darum, eine Balance zu finden zwischen dem Auftrag, den das Taktische Luftwaffengeschwader 74 erfüllen muss, und der Belastung der Bürger durch den Fluglärm. In dieser Hinsicht scheinen sich Geschwader und Bevölkerung auf einem guten Weg zu befinden. Nicht nur Kommodore Oberst Gordon Schnitger empfindet, dass sich die Wahrnehmung der Menschen in und um den Militärflugplatz in Zell geändert hat. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling meinte bei der Fluglärmkommission am Montag im Offiziersheim in Grünau, dass es nicht zuletzt wegen des Krieges in Europa mehr Verständnis für die Luftwaffe geben würde. „Die Einstellung hat sich geändert“, sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen